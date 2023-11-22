دوري أدنوك للمحترفين.. قمتان تتصدران المشهد في الجولة الثامنة



يستأنف دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين فعالياته غدا الخميس بمباريات الجولة الثامنة، التي تقام على مدار 3 أيام، وتشهد قمتين؛ تجمع الأولى فريقي الجزيرة مع الوصل، والثانية شباب الأهلي مع العين.

وتقام منافسات هذه الجولة بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

في القمة الأولى، يطمح الوصل المتصدر (17 نقطة) إلى الحفاظ على الصدارة، عندما يحل ضيفا على الجزيرة صاحب المركز السادس (11 نقطة) السبت المقبل، على استاد "محمد بن زايد" بأبوظبي، ويأمل الجزيرة في استعادة الانتصارات بعد تعادله مع الشارقة 1-1 في الجولة الماضية.

والتقى الجزيرة مع الوصل في 28 مباراة بدوري المحترفين، وفاز الجزيرة في 18، والوصل في 5، وكان التعادل حاضرا في 5 مواجهات.

ويلتقي في القمة الثانية شباب الأهلي الثاني (17 نقطة)، مع العين الثالث (15 نقطة)، على استاد راشد بدبي يوم الأحد، ويأمل شباب الأهلي في مواصلة ملاحقة الوصل،

واستعادة الصدارة، ويسعى العين بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة مجددا.

وبلغت مباريات شباب الأهلي مع العين في دوري المحترفين، 28 مواجهة، وفاز العين في 12، وشباب الأهلي في 8، وكان التعادل حاضرا في 8 مواجهات.

وقال كريسبو إن الانخراط في موسم بدأ بالفعل ليس أمرا سهلا، حيث سيبذل قصارى جهده مع الفريق لإضفاء هوية مميزة، وتحقيق أفضل نتيجة.

وتفتتح منافسات الجولة غدا بلقاء البطائح السابع (11 نقطة)، مع الشارقة الرابع (13 نقطة) على استاد خالد بن محمد، ويطمح البطائح لمواصلة الانتصارات، بعد فوزه في الجولة الماضية على النصر، والتقدم لمركز أفضل، كما يأمل الشارقة في العودة للانتصارات، بعد التعادل مع الجزيرة 1-1 في الجولة الماضية.

ويلتقي حتا صاحب المركز الثالث عشر (3 نقاط) مع بني ياس الثامن (10 نقاط)، على استاد حمدان بن راشد يوم السبت، وكل منهما لتحسين وضعه في جدول المسابقة.

وفي اليوم نفسه، يلتقي الوحدة الخامس (12 نقطة)، مع الإمارات الثاني عشر (5 نقاط)، على استاد آل نهيان، ويدخل أصحاب الأرض المباراة بتحد جديد مع المدرب الهولندي آرنو بويتنويج الذي عينته الإدارة بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وفي نفس الجولة، يلتقي اتحاد كلباء الحادي عشر (7 نقاط)، مع النصر العاشر (7 نقاط) على استاد اتحاد كلباء، وخورفكان التاسع (7 نقاط)، مع عجمان الرابع عشر (3 نقاط)، على استاد صقر بن محمد القاسمي، يوم الأحد.

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