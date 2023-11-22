الاحتلال يقتحم عانين غرب جنين
التاريخ
11/22/2023 9:24:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قرية عانين غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري من كافة مداخلها، ونصبت حواجز عسكرية على تلك المداخل، وأوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشهم.
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