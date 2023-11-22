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الاحتلال يقتحم عانين غرب جنين

11/22/2023 9:24:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قرية عانين غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها الرئيسية.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري من كافة مداخلها، ونصبت حواجز عسكرية على تلك المداخل، وأوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشهم.




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