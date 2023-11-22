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مدير إنتر يطمئن الجماهير بشأن لاوتارو

11/22/2023 9:24:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، جماهير النيراتزوري، بشأن تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد الفريق.
ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع النيراتزوري حاليا حتى صيف 2026، ويسعى النادي لتمديده لفترة أطول.
وقال ماروتا، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "لا مشكلة بشأن تجديد عقد لاوتارو.. لقد قال أيضا عدة مرات إنه يريد البقاء معنا لسنوات عديدة".
وأضاف: "نحن على نفس الصفحة، نريد أن نستمر معا، وبالتالي ستكون المفاوضات سهلة".
وكان لاوتارو قد انضم لصفوف النيراتزوري في صيف 2018 الماضي، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو.
وتوج لاوتارو مع إنتر بلقب الكالتشيو مرة، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.

ملاعب

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