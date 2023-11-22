مدير إنتر يطمئن الجماهير بشأن لاوتارو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، جماهير النيراتزوري، بشأن تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد الفريق.
ويرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع النيراتزوري حاليا حتى صيف 2026، ويسعى النادي لتمديده لفترة أطول.
وقال ماروتا، في تصريحات نقلها الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو": "لا مشكلة بشأن تجديد عقد لاوتارو.. لقد قال أيضا عدة مرات إنه يريد البقاء معنا لسنوات عديدة".
وأضاف: "نحن على نفس الصفحة، نريد أن نستمر معا، وبالتالي ستكون المفاوضات سهلة".
وكان لاوتارو قد انضم لصفوف النيراتزوري في صيف 2018 الماضي، قادما من راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 25 مليون يورو.
وتوج لاوتارو مع إنتر بلقب الكالتشيو مرة، وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22112023000208011052ID1107472017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.