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أردوغان: نرحب باتفاق الهدنة وندعو لوقف دائم لإطلاق النار

11/22/2023 9:24:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه باتفاق الهدنة التي وصفها بالخطوة الإيجابية، مضيفا "وندعو لوقف دائم لإطلاق النار".
وقال أردوغان سابقا إنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لكسر الحصار عن غزة.


وأضاف أردوغان "آمل أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه".


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