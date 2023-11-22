أردوغان: نرحب باتفاق الهدنة وندعو لوقف دائم لإطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه باتفاق الهدنة التي وصفها بالخطوة الإيجابية، مضيفا "وندعو لوقف دائم لإطلاق النار".
وقال أردوغان سابقا إنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا لتوحيد الجهود العربية والإسلامية لكسر الحصار عن غزة.
وأضاف أردوغان "آمل أن تكون الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه".
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