بأمر الفيفا.. ساني مهدد بالغياب عن انطلاقة يورو 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض ليروي ساني للطرد لأول مرة في مسيرته خلال مباراة ألمانيا والنمسا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد.
واضطر المنتخب الألماني لخوض الشوط الثاني ب10 لاعبين بعد طرد ساني في الدقيقة 49.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ساني بات مهددا بالغياب لفترة عن مباريات المانشافت المقبلة بسبب الطرد.
وأشارت إلى احتمالية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بإيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات على الأقل، وذلك عقب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني لاعب النمسا.
وتنص لوائح الفيفا على فرض حظر لا يقل عن 3 مباريات حال قيام أحد اللاعبين بأي اعتداء، مثل الضرب بالمرفق أو اللكمات، وكذلك الركض والعض والبصق تجاه أي لاعب منافس.
وبسبب ذلك، قد يغيب ساني عن انطلاقة بطولة يورو 2024 التي ستحتضنها ألمانيا صيف العام المقبل.
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