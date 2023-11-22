الاحتلال يعتقل شابا من طوباس
التاريخ
11/22/2023 9:24:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدقي شايب (25 عاماً) من طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية الفلسطينية.
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