فيديو - لحظة استهداف حزب الله لموقع إسرائيلي

فيديو - لحظة استهداف حزب الله لموقع إسرائيلي
التاريخ
11/22/2023 9:24:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها باستهداف حزب الله اللبناني بالصواريخ موقع المالكية قبالة بلدة عيترون في جنوب لبنان.
وكان حزب الله قال إن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع راميا الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة، مشيرا إلى أنه استهدف بصاروخي "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.
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