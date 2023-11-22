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فيديو - لحظة استهداف حزب الله لموقع إسرائيلي

11/22/2023 9:24:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها باستهداف حزب الله اللبناني بالصواريخ موقع المالكية قبالة بلدة عيترون في جنوب لبنان.


وكان حزب الله قال إن المقاومة الإسلامية استهدفت موقع راميا الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة، مشيرا إلى أنه استهدف بصاروخي "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت.


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