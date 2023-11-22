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الاحتلال يحاصر منزلا في ضاحية شويكة شمال طولكرم

11/22/2023 9:24:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاصرت منزلا.
وذكرت مصادر، أن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتمركزت في منطقة ظهرة اكبارية، وحاصرت أحد المنازل فيها، وطالبت من بداخله بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.




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