الاحتلال يحاصر منزلا في ضاحية شويكة شمال طولكرم
التاريخ
11/22/2023 9:24:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاصرت منزلا.
وذكرت مصادر، أن قوات كبيرة من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتمركزت في منطقة ظهرة اكبارية، وحاصرت أحد المنازل فيها، وطالبت من بداخله بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.
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