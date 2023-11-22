أسباب الجلطة الدموية خلف الركبة وطرق علاجها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بجلطة دموية خلف الركبة، مما يتسبب في زيادة الشعور بالتعب وعدم القدرة على المشي في بعض الحالات مما يستوجب الانتباه جيدًا حول تفاقم الأعراض.



أسباب الجلطة الدموية خلف الركبة

- العمر: فكلما تقدم العمر ازدادت فرص الإصابة بجلطة دموية.

- الجنس: عادًة ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بجلطة دموية أكثر من الرجال.

- الأمراض المزمنة: حيث تزيد بعض الأمراض من فرص الإصابة بالجلطة خلف الركبة بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب.

- الحمل: عادًة ما يزيد الحمل من خطر الإصابة بجلطة دموية.

- الجراحة: تعتبر أحد الأسباب وراء الإصابة بجلطة دموية خلف الركبة.

- الأدوية: يمكن أن تزيد بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تمنع التخثر، من خطر الإصابة بجلطة دموية.



أعراض الجلطة الدموية خلف الركبة

- ألم الركبة.

- تورم الركبة.

- احمرار في الركبة.

- دفء الركبة.

- صعوبة تحريك الركبة بشكل طبيعي.



تشخيص الجلطة الدموية خلف الركبة

يمكن تشخيص الجلطة الدموية خلف الركبة من خلال الفحص البدني والتاريخ الطبي والاختبارات بما في ذلك اختبارات الدم، والموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.



علاج الجلطة الدموية خلف الركبة

- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.

- إجراء الجراحة لإزالة الجلطة.



طرق الوقاية من الجلطة الدموية خلف الركبة

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الابتعاد عن التدخين.

- التحكم في الأمراض المزمنة والحصول على علاج مناسب.

- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

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