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بيان صادر عن القوات البحرية اليمنية

11/22/2023 9:24:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القوات البحرية اليمنية إنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.


وأضافت في بيان لها "نجدد تأكيدنا بأن عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليين."


وأهابت بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف.


وحذرت كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها.


وختمت " نحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا."


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