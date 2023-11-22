بيان صادر عن القوات البحرية اليمنية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القوات البحرية اليمنية إنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح العدو الإسرائيلي حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت في بيان لها "نجدد تأكيدنا بأن عملياتنا تستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليين."
وأهابت بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألّا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وكذلك عدم إطفاء أجهزة التعارف.
وحذرت كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم ومصالحهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها.
وختمت " نحذر بأن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتنا."
MENAFN22112023000208011052ID1107472009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.