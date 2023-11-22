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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

11/22/2023 9:21:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم الأربعاء عند مستوى 1,947.74 بارتفاع وقدره 2.04 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 746.97 بانخفاض وقدره 0.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 851 ألفا و56 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 221
ألفا و470 دينارا بحرينيا ، تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم
قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 72.78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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