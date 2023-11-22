مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تطلق قصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»

(MENAFN
- DFWAC)
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2023:
أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ، قصة للأطفال بعنوان" قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه"، وبالتزامن مع يوم الطفل العالمي، والأسبوع الوطني للوقاية من التنمر، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات".
وأقيم حفل الإطلاق في مقر مكتبة محمد بن راشد، حيث ساهمت بتوفير مساحة وبيئة مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية لإنجاح إطلاق هذا الكتاب المهم، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والأهمية التي توليها لتطوير مهارات الطفل وتثقيفه بما يتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها المعرفية المستدامة.
ويأتي إعداد مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لهذه القصة كجزء من برنامج حماية الطفولة، الذي يهدف إلى نشر ورفع الوعي بهذا الموضوع، ومواجهة سلوك التنمر وتعزيز الوالدية الواعية من خلال الحملات والفعاليات والمنشورات، فضلا عن رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية والعاطفية للطفل، وتسليط الضوء على القيم الإيجابية مثل اللطف والتعاطف وتقبل الذات، واستهدف خلالها الأطفال، وأولياء الأمور، والمختصين، كما تنفذ المؤسسة العديد من الزيارات المدرسية في إطار هذا البرنامج.
وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة "إن القصة تأتي ضمن برنامج حماية الطفولة وفي إطار مساعي المؤسسة تجاه تعزيز وعي الأطفال وحمايتهم من خلال رفع الوعي لديهم، مستخدمين في ذلك قصة جميلة مزينة برسومات تجذب الأطفال وتشجعهم على قراءتها وبالتالي تحقيق الهدف الذي يقود إلى تشجيع الطفل للاتزام بقيم اللطف والتسامح وتقبل الذات وتقبل الآخر وأيضا لتحفيزه على طرح الأسئلة والبحث عن مواهبه، فضلاً عن تعزيز ثقته بنفسه وبقدراته".
من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد، بأهمية تنمية وتطوير مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال الفعاليات والأنشطة المميزة التي تلهم لديهم الإبداع والابتكار، كما نسعى باستمرار لتقديم محتوى يساعد الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم الذهنية والعاطفية بين أروقة وكنوز المكتبة»، مؤكدا «أن تعزيز مفهوم التسامح عند الأطفال في تعاملهم مع الآخرين من خلال غرس قيم الاحترام المتبادل والتقدير للتنوع الثقافي والاجتماعي بينهم يشكل جزءاً لا يتجزأ من رسالتنا واستراتيجيتنا المستدامة».
وتابع، «من خلال الشراكات الاستراتيجية في المجالات ذات الصلة مع المؤسسات التعليمية والثقافية نعمل على تطوير فعاليات مبتكرة تدعم التعلم المستمر للأطفال، وتساهم في توسيع آفاقهم الثقافية والعلمية»، مشددا على أهمية تمكين الأجيال الجديدة والاستثمار في تعليمهم وتطوير مهاراتهم بوصفهم الركيزة الأساسية لبناء مجتمع معرفي مزدهر ومتناغم يعي أهمية العلم والثقافة في رسم مستقبله.
بدورها أوضحت شمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن القصة تركز على أبعاد عميقة قد يتعرض لها العديد من الأطفال، وهي تجنب الآخرين له كما حدث مع القلم، وتشجع على عدم الاستسلام والبحث عن الذات والقدرات والمواهب، والتسامح مع الآخرين وتقبلهم، مؤكدة أن القصة ستلاقي إقبالاً لدى الأسر نظراً لبسطاتها في مخاطبة الأطفال، ومرونتها في إيصال الأفكار الإيجابية إليهم.
وعبر كلمة ملهمة أشارت آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة العربي 2023 إلى أهمية إطلاق القصة، وأهمية الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها من خلال نشر قصص الأطفال، التي تعتبر جزءاً من برنامج حماية الأطفال، وأكدت على الدور الذي تلعبه القصص وكتب الأطفال في رفع الوعي لديهم ، وتزويدهم بالقيم الإيجابية، فضلاً عن الحد من مظاهر التنمر.
ومن منطلق أهمية الطفولة، وتعزيز التعلم الإبداعي للأطفال، ودعم المرأة في كافة الحقول، تبنت شركة إتش إف دبليو ميدل إيست إل إل بيه رعاية إطلاق قصة (قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه)، الصادر عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، والذي تم تأليفه بواسطة الكاتبة صباح ديبي والتي تعمل في شركة إتش إف دبليو، من منطلق خبرتها الإبداعية في مجال الكتابة للطفل، والتي أسهمت بشكل كبير في تحفيز الخيال والفضول لدى الأطفال من خلال هذا العمل الرائع.
يقدم الكتاب قصة مشوقة وملهمة تأخذ الأطفال في رحلة ساحرة إلى عالم الخيال، هدفها تعزيز الثقة في النفس ومواجهة التنمر بأشكاله، وإبراز المواهب الكامنة.
تأتي هذه الخطوة في إطار نهج إتش إف دبليو الاستراتيجي للتنمية المجتمعية، حيث تركز الشركة على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات التي لديها توافق قوي في توفير محتوى تعليمي هادف. وأعربت كذلك عن اعتزازها بهذا الإنجاز، حيث أكدت على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحققه الكتاب من خلال تشجيع القراءة وتنمية المهارات الفكرية لدى الأطفال.
وفي هذا الإطار قال السيد يمان الحوامدة، المدير الشريك في دولة الإمارات لدى شركة إتش إف دبليو، تعليقًا على هذا الحدث: "نحن فخورون بالعمل مع المركز وتقديم هذا الكتاب الرائع والملهم للأطفال. كشركة نحن نقدم خدمات قانونية لعملائنا، ولكن بفضل جهود زميلتنا صباح ديبي، تمكنا من التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لإظهار التزامنا بدعم المواهب الداخلية وتعزيز النمو لدى الأطفال الذين يواجهون ظروفًا مختلفة."
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