قمة (AIM) للاستثمار توفر منصة مثالية للشركات الناشئة لدعم المتميزين ورواد الأعمال المبتكرين

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- AIM Congress) أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) 22 نوفمبر 2023:
تسعى الدورة القادمة من قمة (AIM) للاستثمار 2024 تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية"، لإيجاد منصة فريدة للأسواق الناشئة وقيادة التحول الاقتصادي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ورعاية المواهب المحترفة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
وتعد الشركات الناشئة واحدة من المحاور الرئيسة لقمة (AIM) للاستثمار، الهادفة لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل المشاريع الريادية الفائزة. لتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المتميزين ورواد الأعمال المبتكرين.
كما يسعى محور الشركات الناشئة إلى توفير منصة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن سبل ومشاريع جديدة للاستثمار في التنمية المستدامة والمبتكرة، وكذلك الحكومات التي تبحث عن مشاريع ناشئة لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي تنظيم القمة متزامناً مع إصدار تقارير ودراسات عالمية، تشير إلى أهمية الشركات الناشئة ودورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال مساهمتها في خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال. لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مثل تغير المناخ والفقر والبطالة.
وبحسب تقرير Magnitt استقطبت الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات حوالي ثلثي إجمالي التمويل في الفترة من 2018 إلى 2022، وهي بذلك تقود نمو هذا القطاع المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وقالت منصة بيانات الشركات الناشئة في تقريرها عن حالة رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ، إن حوالي 401 مليون دولار، أي ما يعادل 62 % من إجمالي الاستثمارات الإقليمية البالغة 651 مليون دولار، كانت من نصيب شركات مقرها في الإمارات خلال فترة الخمس سنوات المذكورة أعلاه.
كما تصدرت الإمارات الشركات الأكثر ربحاً ضمن قائمة مجلة فورتشن العربية بنسبة 32 % من بين أكبر 100 شركة مُدرجة والتي تضم 500 شركة عربية الأبرز في المنطقة، وتوفر مجتمعة فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون موظف.
ويعد قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات محركاً رئيسياً لخطط التنمية المستدامة وذلك لإسهامه في إطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد وتزويده بمحفزات النمو والتنوع والمرونة والابتكار، وتعمل حكومة الإمارات على صياغة حلول رقمية لتوفير بيئة أعمال صديقة ومشجعة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وتقديم كافة أشكال الرعاية عبر مراحل بناء وتطور تلك الشركات والمشاريع الواعدة لتصبح دولة الإمارات وجهة عالمية ومركزاً واعداً لتأسيس الشركات الناشئة والمتوسطة.
وتبرز الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا التعليم، التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الأغذية، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا التنقل، التكنولوجيا العميقة، التكنولوجيا الحكومية، التكنولوجيا الخضراء، التكنولوجيا الصحية، تكنولوجيا الواقع المعزز والافتراضي AR VR، تكنولوجيا البيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، والميتافيرس.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر من قمة (AIM) للاستثمار، يتم تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي).
وتجذب قمة (AIM) للاستثمار جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
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