لاعبوا GeForce RTX سيحصلون على التجربة المثالية في Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

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- OAK Consulting) ستصل Cyberpunk 2077: Ultimate Edition في الخامس من ديسمبر وتتضمن كل تحديثات أسلوب اللعب وجميع التوسعات التي تم إصدارها مسبقًا في حزمة واحدة - بما في ذلك توسعة Phantom Liberty. ستوفر وحدات معالجة رسوميات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة GeForce RTX 40 تجربة Cyberpunk المثالية مع تتبع الأشعة الكامل وتقنية التعلّم العميق NVIDIA DLSS 3.5 مع Ray Reconstruction وأيضا إنفيديا ريفليكس NVIDIA Reflex.
CD PROJEKT RED و NVIDIA ينقلان ألعاب الكمبيوتر إلى آفاق جديدة
لقد عمل CD PROJECKT RED و NVIDIA معًا لجعل Cyberpunk 2077 بمثابة عرض تكنولوجي وذروة في مستقبل ألعاب الكمبيوتر.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition هي الحزمة الكاملة، بما في ذلك كل تحديث ووظيفة إضافية وعنصر داخل اللعبة تم إصداره بواسطة CD PROJEKT RED. يمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي الذين يستخدمون بطاقات رسوميات GeForce RTX تجربة كل محتوى Cyberpunk 2077: Ultimate Edition مع التحسينات الفنية والرسومية المذهلة التي اشتركت فيها NVIDIA و CD PROJEKT RED في الإصدار السابق واللاحق، بما في ذلك:
● Ray Tracing: Overdrive Mode
الرسومات الأكثر تقدمًا في الألعاب، يستبدل إضاءة Cyberpunk 2077 بعرض تتبع الأشعة بالكامل.
● DLSS 3.5’s Ray Reconstruction
نموذج موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز الدقة والانغماس واستجابة الإضاءة.
● DLSS Frame Generation and Super Resolution
إنجاز ثوري في رسومات الذكاء الاصطناعي التي تضاعف الأداء.
● NVIDIA Reflex
تقلّل من زمن انتقال النظام من أجل لعب أكثر استجابة.
كل هذه التحسينات جنبًا إلى جنب مع تحسينات المحرك، والميزات التقنية وبرامج تشغيل Game Ready المضبوطة من NVIDIA توفر التجربة المطلقة لـ Cyberpunk 2077: Ultimate Edition للكمبيوتر الشخصي، مع أداء رائد في فئته، وجودة صور لا مثيل لها، ولعب مذهل بتتبع الأشعة بالكامل والتي لا يمكن تجربتها إلا بمعدلات إطارات عالية الأداء مع الحد الأقصى من الإعدادات على سلسلة بطاقات رسوميات GeForce RTX 40.
الألعاب الجديدة والتي تتضمن تقنية التعلّم العميق DLSS هي:
● Boti: Byteland Overclocked - متوفرة الآن مع تقنية التعلّم العميق DLSS 2.
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