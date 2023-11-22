ندوة في مؤسسة قطر تناقش أهمية تضمين القيم الأخلاقية والسعي لتحقيق العدالة في رسالات الأعمال

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 22 نوفمبر 2023: سلطت حلقة نقاشية حول موضوع ريادة الأعمال الاجتماعية الفلسطينية، الضوء على انعكاس الشعور بالبعد عن الوطن والحنين إلى أرضه على مر السنين في ترسيخ المسؤولية والعزم الذي لا يلين لدى أبناء الشعب الفلسطيني لمناصرة قضيتهم، والدفاع عن مفهوم العدالة، حتى من خلال رحلاتهم الخاصة في ريادة الأعمال.
عبرت دانيا خالد، وهي خريجة فلسطينية كندية من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال العمل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، خلال الندوة من تنظيم قسم الحياة الطلابية بمؤسسة قطر، عن الرؤية الموحدة التي تجمع بين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، وكيف أثبت أبناء الشعب الفلسطيني خلال الأحداث المؤسفة التي لا تزال مستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، أنهم من بين أكثر الشعوب صمودًا وقدرةً على المقاومة في العالم.
حيث قالت: " نحن كأفراد نُعد تجسيدًا حيًا للقضية الفلسطينية. وهذا يعني أن كل ما نقوم به يؤثر على فكرة الآخرين عنّا ورؤيتهم لنا. وإن ما حدث خلال الشهر الماضي لا يحفّزنا إلا على مواصلة مسؤوليتنا الفردية والجماعية لتحرير فلسطين، والطريقة المُثلى للسعي وراء هدفنا سواء كرجال وسيدات أعمال، أوو أشخاص ذوي توجهات مهنية، وكذلك كآباء وأمهات يكمن في الرجوع إلى الأساسيات. وذلك بالسعي لنكون قدوة في المجتمع، فإذا كنت من رواد الأعمال، فعليك بتعيين أشخاص يتمتعون بقيم تتماشى مع قيمك الخاصة، والهدف من ذلك لا يتجلّى في خدمة الهدف الأسمى المتمثل في تحرير وطننا فحسب، ولكن للفائدة التي يعود بها ذلك على الأعمال".
وأضافت: "إذا كنا قمنا بتضمين ما نؤمن به في أعمالنا، فسنكون أكثر التزامًا بما نقوم به، وتلك هي النواة لبناء مجتمعات قوية. وهناك العديد من المنصات التي تتيح لنا توظيف الأفراد المستقلين في فلسطين وسوريا ولبنان لدعم أفراد المجتمع هناك".
تحدثت بيادورا الشنطي، وهي طالبة أعمال لبنانية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، والتي تدير عملها الخاص منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، عن قيمها الخاصة ومساهمتها في المساعدات الإنسانية التي بدأت منذ وقوع حادثة انفجار مرفأ بيروت عام 2020 من خلال علامتها التجارية. حيث قالت: "تمكنت من خلال عملي من جمع مبلغ كبير لصالح الهلال الأحمر اللبناني عقب الواقعة، وقد كانت تلك النتيجة شهادة على القوة التي يمتلكها كل فرد في هذا العالم. بعد ذلك، قمت بإدارة حملة تبرعات لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، وحاليًا أقوم أيضًا بقبول التبرعات لجهود الإغاثة الفلسطينية".
أضافت: " كأصحاب أعمال، من المهم أن نمنح لأفراد المجتمع المساحة التي تمكّنهم من تقديم هذه المساهمات الاجتماعية. وآمل أن يستخدم جميع رواد الأعمال الشباب جمهورهم ومتابعيهم والقوة التي يتمتعون بها من خلال أعمالهم في خدمة الصالح العام في العالم أجمع. فهناك الكثير من الشركات حول العالم التي تتمتع بقوة كبيرة وقاعدة هائلة من الجمهور، ولكن صمتهم تجاه ما يحدث في فلسطين مدوٍ، وهذه الأمور لا تُنسى بسهولة في تاريخ الأعمال ومواقفها".
شدد الدكتور خالد الحروب، الأستاذ في جامعة نورثوسترن في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، على المسؤولية الفردية والجماعية لدعم الفلسطينيين، مسلطًا الضوء على أهمية استخدام مصطلح "فلسطين ضد الاحتلال" بدلاً من "تحت الاحتلال"، التي لها دلالة انهزامية غير واقعية. وأوضح قائلاً: "كل عمل تقوم به مهما كان صغير فهو مهم، تمامًا مثل المدن الضخمة التي تبنيها جحافل النمل. فتلك المخلوقات الصغيرة معًا تبني ممالك، وكذلك مساهمتك، حتى وإن كانت ببساطة الضغط على زر "إعجاب" على مقاطع فيديو أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التي يمكنها أن تُسهم في نشر الوعي".
MENAFN22112023004929011400ID1107471468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.