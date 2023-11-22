نيسان تتعاون مع تلفزيون دبي لإطلاق الموسم الجديد من برنامج "أكس فاكتور"

(MENAFN
- Edelman) ، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2023 – أعلنت نيسان الشرق الأوسط عن تعاونها مع تلفزيون دببي في إطلاق الموسم الجديد من برنامج "إكس فاكتور" (X FACTOR) الذي يعرض حاليّاً على القناة الإماراتية. وتأتي رعاية نيسان لبرنامج المواهب الشهير، إنطلاقًا من مبدأها الأساسي المتمثل في الجرأة على القيام بما لا يفعله الآخرون. وتسعى نيسان إلى تمكين تلك المواهب الشابة في تحدّي المألوف واستعراض قدراتهم الفنية أمام الجمهور من خلال هذا البرنامج الذي يعود بقوة إلى شاشة التلفزيون في جميع أنحاء المنطقة مع لجنة تحكيم جديدة تضم نجومًا ساطعة في سماء الفن من حول العالم العربي.
ومع اقتراب موعد إذاعة حلقات الموسم الجديد من برنامج X FACTOR الذي ينتظره الجمهور هذا الأسبوع، ظهر أعضاء لجنة التحكيم، التي تتكون من نجوم الغناء في العالم العربي وهم، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والسوبر ستار راغب علامة، والفنانة المصرية المتألّقة أنغام، أثناء وصولهم إلى الأستوديو على متن سيارات نيسان باترول نيسمو بإطلالتها القوية المستوحاة من عالم السباقات، تبعهم وصول المشاركين إلى موقع المسابقة، ينقلهم أسطول من سيارات نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا. وتترافق عودة البرنامج مع حملة ترويجية تقودها "نيسان" وتتكون من سلسلة من الأنشطة التسويقية على الأرض ومختلف القنوات على الإنترنت.
وقال عبدالإله وزني، الرئيس الإقليمي لقسم التسويق وتجربة العملاء لدى نيسان في الشرق الأوسط: "تم تصميم نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا لتكون سيارة كروس أوفر حضرية متميزة تتحدى المألوف وتوفر للسائقين مجموعة من الميزات والتقنيات الرائدة في فئتها. ويعكس تعاوننا مع تلفزيون دبي وبرنامج X FACTOR قيمنا وتطلعاتنا المشتركة، وذلك لأن البرنامج يشجع المتسابقين والمواهب على تخطي حدود المألوف ووضع معايير جديدة للمواهب في المنطقة."
وخلال الأسابيع المقبلة، ومع تواصل وتصاعد المنافسة، ستتنافس مجموعة مختارة من المشاركين أمام لجنة الحكام والجمهور، لاستعراض مواهبهم والوصول إلى منصة التتويج، حيث يحصل الفائز في البرنامج على سيارة نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا.
ومن جهتها، قالت سارة الجرمن، مديرة إدارة القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام: "تعد الشخصية والحضور المتألق والمظهر الأنيق والأسلوب الذكي في التفاعل والتعامل مع الجمهور، وكذلك فن مواجهة الضغوط والتحديات والمنافسة والقدرة على اكتساب الجمهور والتأثير عليهم وجدانيًا على خشبة المسرح وفي الحياة الواقعية، هي عناصر ضرورية يجب مراعاتها عند تقييم تلك الموهبة الواعدة، وهذا هو محور برنامج X FACTOR."
وأضافت الجرمن: "يقدم برنامج المواهب X FACTOR إضافة قيّمة إلى شبكة برامج تلفزيون دبي ويتوافق مع استراتيجية أعمال مؤسسة دبي للإعلام على المدى الطويل، حيث نهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تفاعل جمهورنا العربي وتقديم برنامج لا يوفر لهم الاستمتاع بالفنون وحسب، بل مصدر إلهام في هذا العالم سريع التغيير."
وطوال فترة عرض البرنامج، سترافق نيسان المشاركين في رحلتهم الشيّقة في برنامج X FACTOR كجزء من التعاون المستمر مع تلفزيون دبي. وسيتم تصوير المشاركين في دبي، وهم يتدربون ويصقلون مهاراتهم على مدار عدة أسابيع بينما يستكشفون أنحاء دولة الإمارات على متن أسطول من سيارات نيسان، وفي مقدمتهم سيارة نيسان أكس-تريل 2023 الجديدة كليًا.
وقد اكتسبت سيارة نيسان إكس تريل 2023 الجديدة كليًا، سمعتها في تقديم ميزات السلامة والراحة المبتكرة للعملاء منذ إطلاقها إقليميًا في وقت سابق من هذا العام، وهي متوفرة لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
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