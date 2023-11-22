’بيل‘ تحتفل بتسليم المروحية رقم 505 من نوع Bell 505

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- FinMark Communications) الشرق الأوسط، 22 نوفمبر 2023 – أعلنت اليوم ’بيل تكسترون إنكورپوريشن‘ (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات ’تكسترون إنكورپوريشن‘ (Textron Inc.) والمدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TXT، عن تسليم المروحية رقم 505 من طراز Bell 505 لصالح أوستين كلابورن (Austin Claborn) في أمريكا الشمالية. ولقد تم تصميم المروحية لأغراض النقل الخاصّة بالشركات.
حول هذا، قال لاين إيڤانز، مدير المبيعات في أمريكا الشمالية: "مع احتفالنا بهذه المحطّة التاريخية لهذا البرنامج، أرادت ’بيل‘ التأكُّد من أن تسليم المروحية الرقم 505 يشكّل مناسَبة لا تُنسى للموظَّفين الكثيرين الذين عملوا على هذا البرنامج، وكذلك لمورِّدينا وعملاء Bell 505. فلقد جرى تصميم Bell 505 لمنح العملاء مستويات غير مسبوقة من كفاءة التكلفة التشغيلية والأداء مقابل قيمتها. والسيد كلابورن يُعتبَر من مشغِّلي Bell 505 منذ العام 2021، ومع الارتقاء إلى النسخة الأحدث من المنصّة، لا تزال ’بيل‘ تفخر بكون الطائرة تستمر بتلبية توقّعات عملائنا."
حصلت Bell 505 على المصادَقة من دائرة النقل في كندا سنة 2016، وهي تشكّل أحد أسرع برامج ’بيل‘ التجارية نمواً لليوم. ولقد سجّل أسطول المروحيات ساعات تحليق مجمَّعة زادت عن 185,000 ساعة طيران مع تشغيل المروحيات في ست قارّات حول العالم.
من جهته، قال أوستين كلابورن: "تُعدّ Bell 505 رائعة بالنسبة لي. فالتقنية التي تتميّز بها قمرة القيادة تجعل هذه المروحية متمتّعة بكثير من الاعتمادية وسهلة التشغيل في الطيران. ولقد كان الفريق في ’بيل‘ مثالياً عبر التزامه بخدمة العملاء، ولا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بأن أكون جزءً من عملية تسليم المروحية 505."
وكان حفل التسليم قد أقيم بمنشأة ’بيل تكسترون كندا ليمتد‘ في ميرابيل بمقاطعة كيبيك حيث يتولّى أكثر من 1,400 موظَّف محترف وعالي المهارة مسؤولية إنتاج المجموعة الحالية من منتَجات ’بيل‘ التجارية، شاملة مروحيات Bell 505، Bell 407GXi، Bell 429 وSUBARU Bell 412EPX. وحتى اليوم، قامت الشركة بصنع وتسليم ما يزيد عن 5,800 طائرة هليكوبتر تجارية.
تصل سرعة Bell 505 إلى 125 عقدة (232 كلم/س) مع سعة تحميل قابلة للاستخدام بمقدار 1,500 رطل (680 كلغ)، وهي تُعتبَر طائرة ’بيل‘ الجديدة من خمسة مقاعد المصمَّمة للتمتُّع بالأداء والكفاءة والاعتمادية عبر استخدام تقنية متطوّرة لإلكترونيات الطيران. وتتضمّن المروحية مكوّنات ديناميكا مثبَتة الفعالية، وتتألّق بتصميم إيروديناميكي متطوّر، وتحوي محرّك Safran Arrius 2R مع نظام FADEC ثنائي القنوات، إضافة إلى تمتّعها بالقيمة الأفضل بفئتها.
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