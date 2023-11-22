تويوتا جازو للسباقات يهيمن على سباق البحرين 8 ساعات بفوزه بالمركزين الأول والثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتم فريق تويوتا جازو للسباقات موسم العام 2023 من بطولة العالم للتحمل التي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بتحقيقه الفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات وإحرازه لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الخامسة على التوالي، فيما حصلت شركة تويوتا على لقب البطولة عن فئة المصنّعين، لتختتم البطولة بموسم مليء بالتحديات من أقوى المنافسين في عالم رياضة سباقات السيارات.



حقق الفائزون بالمركز الأول، سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، لقب بطولة العالم للتحمل عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي على متن سيارة تويوتاGR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم8؛ ليسجّل بذلك بويمي وهارتلي اسميهما في التاريخ بعد إحراز كل منهما لقبه الرابع في البطولة عن فئة السائقين، بينما أحرز هيراكاوا اللقب ذاته في موسمي 2022 و2023 من بطولة العالم للتحمل. وفي الوقت نفسه، فاز كل من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز بالمركز الثاني في البطولة على متن سيارة تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائية العالية الأداء التي تحمل الرقم 7.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيوتويودا: "كانت "منافسة الرياضيين" التي خاضها فريقي تويوتا جازو للسباقات حتى النهاية الأفضل على الإطلاق. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السائقين الستة وفريق الميكانيكيين والمهندسين على هذا السباق المميز. تهانينا لسيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا على إحرازهم لقب البطولة عن فئة السائقين للمرة الثانية على التوالي. والشكر موصول أيضًا لمايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز الذين أحرزوا المركز الثاني على متن السيارة رقم 7، وجعلوا من هذا الفوز انتصارًا مزدوجًا".



استهل بويمي السباق من نقطة الانطلاق في المركز الأول، وأتاحت له سرعته الثابتة المحافظة على تقدمه و المنافسة على الصدارة. ورُغم الحادث الذي تعرّض له مايككونواي في وقت مبكر من السباق، والذي أدى إلى تراجعه للمركز الأخير، إلا أنه تمكّن من إجراء سلسلة من المناورات خلال ساعة واحدة، والتي كانت حاسمة لتعيده إلى المنافسة ليكون بين المراكز الثلاثة الأولى. وخلال الساعة الثانية من زمن السباق، عزّز سيباستيان بويمي تقدمه بشكل أكبر في حين اقترب مايك كونواي من المركز الثاني. وقُبيل بداية الساعة الثالثة من زمن السباق، سلّم مايك كونواي قيادة السيارة التي تحمل الرقم 7 إلى كاموي كوباياشي الذي سرعان ما سجل أسرع دورة جديدة وانتقل إلى المركز الثاني.



ومن جهة أخرى، تولى بريندون هارتلي قيادة السيارة رقم 8 وتصدر السباق مع حلول المساء، بينما تأخر عنه كاموي كوباياشي بحوالي نصف دقيقة. وأسهمت القيادة المتقنة خلال الدورات المزدحمة في استقرار ترتيب السائقين في المقدمة. و مع انقضاء نصف المسافة، سيطر خوسيه ماريا لوبيز وريو هيراكاوا على السباق على متن سيارتي تويوتا GR010 الـ "هايبرِد" الكهربائيتين العاليتي الأداء؛ لينفردا بالمركزين الأول والثاني.



ومع حلول الساعة الأخيرة، فرض كامويكو باياشي وبريندونهارتلي سيطرتهما على السباق على متن السيارة التي تحمل الرقم 8، إذ نجح بريندونهارتلي بالتقدم بشكل آمن بفارق 40 ثانية خلال الدورات الختامية، فيما سجل كاموي كوباياشي أسرع دورة في السباق.



وأنهى فريق تويوتا جازو للسباقات الموسم الحالي 2023 من بطولة العالم للتحمل بعد سبعة سباقات، بإجمالي 64 ساعة؛ شملت ستة انتصارات، أربعة منها بالمركزين الأول والثاني، ليُرفع رصيد الفريق إلى 45 انتصارًا منذ ظهوره الأول في بطولة العالم للتحمل عام 2012.



واستعرضت شركة تويوتا خلال سباق البحرين 8 ساعات نهجها المتعدد المسارات أمام المئات من عشاق سباقات السيارات في جناحًا خاصًا بها. ويشمل هذا النهج مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة التي تسعى شركة تويوتا من خلالها إلى تلبية احتياجات أسواق العالم من السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك سيارة تويوتا ميراي، فضلًا عن مجموعة سيارات جي آر. وتأتي هذه الفعاليات تأكيدًا على جهود شركة تويوتا في تحقيق مجتمع محايد للكربون وتكوين مستقبلٍ أكثر استدامة، سواء على مضمار السباق أو خارجه.



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة". وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

و انطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



















