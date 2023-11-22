بشرى تدافع عن القضية الفلسطينية في بودكاست أميركي

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعَي فيديو من حلولها ضيفةً على بودكاست "The Shift Podcast" مع كينغ زو في أميركا، حيث ظهرت وهي تتحدث مع مقدّم البرنامج بالإنكليزية مدافعةً عن القضية الفلسطينية من منطلق أنها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وإجادتها التحدّث بأكثر من لغة.
وقالت بشرى في بداية حديثها إن العلم هو سلاحنا، مؤكدةً أن السلاح التكنولوجي أيضاً يجب أن يتم توظيفه بشكل يخدم القضية رغم كل سبل تضييق الخناق علينا من الغرب؛ حتى لا يصل صوتنا الى العالم، نظراً لتحكمهم التام في منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوصيل أصل الحكاية لكل بلدان العالم باختلاف لغاتهم من أصحاب القضية أنفسهم وأطراف تختلف في وجهات نظرها عن الإعلام الغربي المعتاد.
وأضافت بشرى أن الفنان عندما يتحدث بأكثر من لغة يستطيع أن يؤثر في الغرب ويغيّر نظرتهم السلبية نحو العرب.
لها
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