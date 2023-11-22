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بشرى تدافع عن القضية الفلسطينية في بودكاست أميركي

11/22/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطعَي فيديو من حلولها ضيفةً على بودكاست "The Shift Podcast" مع كينغ زو في أميركا، حيث ظهرت وهي تتحدث مع مقدّم البرنامج بالإنكليزية مدافعةً عن القضية الفلسطينية من منطلق أنها فنانة مصرية وعربية استغلت موقعها وإجادتها التحدّث بأكثر من لغة.
وقالت بشرى في بداية حديثها إن العلم هو سلاحنا، مؤكدةً أن السلاح التكنولوجي أيضاً يجب أن يتم توظيفه بشكل يخدم القضية رغم كل سبل تضييق الخناق علينا من الغرب؛ حتى لا يصل صوتنا الى العالم، نظراً لتحكمهم التام في منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوصيل أصل الحكاية لكل بلدان العالم باختلاف لغاتهم من أصحاب القضية أنفسهم وأطراف تختلف في وجهات نظرها عن الإعلام الغربي المعتاد.
وأضافت بشرى أن الفنان عندما يتحدث بأكثر من لغة يستطيع أن يؤثر في الغرب ويغيّر نظرتهم السلبية نحو العرب.

لها

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