الأونروا: 191 شخصا استشهدوا في مدارس تابعة لنا بغزة

الأونروا: 191 شخصا استشهدوا في مدارس تابعة لنا بغزة
التاريخ
11/22/2023 8:13:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تقارير "مؤكدة" تفيد بتدمير مدرستين تابعتين لها في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل.
وذكرت الأونروا أن 191 شخصا على الأقل استشهد في المدارس التابعة للمنظمة في غزة منذ بداية العدوان، كما جرح 798.
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