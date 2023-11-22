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الأونروا: 191 شخصا استشهدوا في مدارس تابعة لنا بغزة

11/22/2023 8:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تقارير "مؤكدة" تفيد بتدمير مدرستين تابعتين لها في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل.


وذكرت الأونروا أن 191 شخصا على الأقل استشهد في المدارس التابعة للمنظمة في غزة منذ بداية العدوان، كما جرح 798.


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