نجوى إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بالسرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تطورات حالتها الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بالسرطان خلال تقديمها برنامجها الإذاعي "بيت العز".وأكدت نجوى أنها ستُجري فحوصاً وتحاليل طبية للتأكد مما إذا كانت قد تعافت من السرطان أم لا، قائلةً في تصريحات صحافية: "شكراً لكل الناس اللي سألت عليّا وهعمل فحوصات وهطمّن الناس".



وكانت نجوى إبراهيم قد ردّت على منتقدي ظهورها الإعلامي في الفترة الحالية، كاشفة عن تفكيرها في الاعتزال قريباً، وذلك بعدما قرأت عدداً كبيراً من التعليقات التي أثارت استياءها على منصات التواصل الاجتماعي، كما كشفت عن سر حول إصابتها بالسرطان وعمرها الحقيقي.



وقالت نجوى خلال تقديمها برنامج "بيت العز" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "أول مرة أقرأ تعليقات كتيرة على حاجة نزلت، عدد كبير يمكن 2000 نفر، منهم 500 لازم يتعالجوا".



وأضافت: "في ناس تستكثر على الناس الابتسامة، وإن ناس تبقى سعيدة وعندها ملايين، وليه ربنا مدّيها طلة أو قبول أو أي حاجة كويسة، قولوا الحمد لله يا ريت نبقى زيه. إنتو إيه اللي يريّحكوا، أعتزل؟ أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيّانة وعندي سرطان، وعاملة سبعة آلاف عملية وهموت قريب، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربّي عيالي، أنا جاية علشان فرحانة بيكم وأتشرّف بكلامي معاكم".

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة