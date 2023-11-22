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بوتين يعلن 2024 في روسيا عام الأسرة

11/22/2023 8:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعلن عام 2024 في روسيا عاما للأسرة.

وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
وتم اتخاذ هذا القرار من أجل تعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية.
وتم تكليف حكومة البلاد بتشكيل لجنة تنظيمية مناسبة بحلول 27 ديسمبر القادم والموافقة على خطة الفعاليات لعام الأسرة.

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