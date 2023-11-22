بوتين يعلن 2024 في روسيا عام الأسرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعلن عام 2024 في روسيا عاما للأسرة.
وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.
وتم اتخاذ هذا القرار من أجل تعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية.
وتم تكليف حكومة البلاد بتشكيل لجنة تنظيمية مناسبة بحلول 27 ديسمبر القادم والموافقة على خطة الفعاليات لعام الأسرة.
MENAFN22112023000208011052ID1107471276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.