بوتين يعلن 2024 في روسيا عام الأسرة

وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وتم اتخاذ هذا القرار من أجل تعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية. وتم تكليف حكومة البلاد بتشكيل لجنة تنظيمية مناسبة بحلول 27 ديسمبر القادم والموافقة على خطة الفعاليات لعام الأسرة.

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