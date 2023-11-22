لماذا يصاب البعض بنزلات البرد طويلة الأمد؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلاحظ البعض استمرار أعراض نزلات البرد والإنفلونزا لفترة طويلة، حتى مع تلقي العلاجات الطبية والمنزلية، قد يحدث ذلك في مختلف أوقات العام، ولكنه أكثر شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء.



نزلات البرد طويلة الأمد هي حالة تستمر فيها أعراض نزلة البرد، مثل سيلان الأنف أو احتقانه أو السعال أو التهاب الحلق، لأكثر من 10 أيام. في بعض الحالات، قد تستمر الأعراض لأكثر من 21 يومًا.



أسباب نزلات البرد طويلة الأمد



العدوى البكتيرية الشديدة

يمكن أن تتسبب العدوى البكتيرية، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية، في استمرار أعراض نزلة البرد لفترة أطول من المعتاد.



عدوى فيروسية جديدة

يمكن أن تتسبب الإصابة بعدوى أخرى قبل التعافي من الأولى من استمرار التعب وعدم ملاحظة التحسن في الأعراض.



تحور الفيروسات

في فصلي الخريف والشتاء ومع انتشار الفيروسات قد تتحور وتسبب الإصابة بعدوى شديدة عادة ما تستمر أعراضها لفترة طويلة، وتكون أكثر حدة.



الالتهاب المزمن

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن، مثل التهاب الأنف التحسسي أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، إلى استمرار أعراض نزلة البرد لفترة أطول من المعتاد.



الاضطرابات المناعية

يمكن أن تؤدي اضطرابات المناعة، مثل نقص المناعة المكتسب الإيدز أو داء كرون، إلى زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد طويلة الأمد.



الأدوية

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية، مثل مثبطات المناعة، إلى زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد طويلة الأمد.



ضعف المناعة

ضعف المناعة أحد الأسباب الشائعة للإصابة بنزلات برد طويلة، إذ تقل قدرة الجسم على مواجهة العدوى والالتهاب، مما يتسبب في زيادة فترة الأعراض.



كيف يمكن التغلب على نزلات البرد طويلة الأمد؟

-الراحة، من المهم الحصول على قسط كافٍ من الراحة عند الإصابة بنزلة برد طويلة الأمد.

-شرب الكثير من السوائل الدافئة لتجنب الإصابة بالجفاف وتخفيف حدة الأعراض.

-استخدام الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية مثل مسكنات الألم أو مضادات الهيستامين، لتخفيف أعراض نزلات البرد طويلة الأمد.

-يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية، مثل الغرغرة بالماء والملح، أو تناول الحساء الدافئ، في تخفيف أعراض نزلات البرد طويلة الأمد.

-إذا لم تتحسن الأعراض بعد 21 يومًا، فمن المهم استشارة الطبيب مرة أخرى.

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