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مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

11/22/2023 8:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.


وأضاف مستشار هنية في تصريحات صحفية أن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار.


وأشار إلى دور للصليب الأحمر والأمم المتحدة بشأن الصفقة مؤكدا أنه لم يتحدد بعد موعد بدء سريان الهدنة.


وأضاف أن حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود الى غزة.


ونوه أن دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق مشيرا أن المساعدات التي ستدخل القطاع تشمل مواد أساسية وملابس.


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