-->

Wednesday, 22 November 2023 05:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بصاروخي بركان .. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو

11/22/2023 8:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بصاروخي "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت، وذلك بعد إعلانه قبل قليل، استهداف المقاومة الإسلامية لموقع بياض بليدا مؤكدا بأنها "حققت فيه إصابات مباشرة"
وجاء ذلك بعيد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنذار جديد من اختراق طائرة "مسيرة معادية" من لبنان.




MENAFN22112023000208011052ID1107471273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث