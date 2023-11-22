بصاروخي بركان .. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو
التاريخ
11/22/2023 8:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بصاروخي "بركان" تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت، وذلك بعد إعلانه قبل قليل، استهداف المقاومة الإسلامية لموقع بياض بليدا مؤكدا بأنها "حققت فيه إصابات مباشرة"
وجاء ذلك بعيد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنذار جديد من اختراق طائرة "مسيرة معادية" من لبنان.
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