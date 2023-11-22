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قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

11/22/2023 8:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال التلفزيون السوري الرسمي إن "العدو الصهيوني قصف نقاطا في محيط دمشق بصاروخين من الجولان المحتل".

وكانت قد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ نهاية الاسبوع السابق ، عدة نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، مخلفة خسائر مادية.


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