قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق
التاريخ
11/22/2023 8:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال التلفزيون السوري الرسمي إن "العدو الصهيوني قصف نقاطا في محيط دمشق بصاروخين من الجولان المحتل".
وكانت قد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ نهاية الاسبوع السابق ، عدة نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، مخلفة خسائر مادية.
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