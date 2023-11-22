زاخاروفا: الولايات المتحدة تدين فقط الانقلابات التي لا تشارك بها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن لا تدين إلا المحاولات الانقلابية في دول العالم التي لا تشارك فيها، كما حدث في غامبيا عام 2014.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لزاخاروفا تعليقا على بيان أمريكي بشأن "إدانة واشنطن القاطعة لأي محاولات للاستيلاء على السلطة عبر وسائل غير دستورية"، حيث أوضحت أن الولايات المتحدة لم تدن "الميدان الأوروبي" الذي جرى في أوكرانيا بنفس التوقيت.

وتساءلت زاخاروفا: "لماذا؟ لدي إجابة على هذا السؤال. لأنهم يدينون فقط محاولات الانقلابات غير الدستورية التي لا يشاركون فيها، ولكن حينما يشاركون، وحيث يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول، وحيث يرعون هذه الانقلابات ذاتها، لا يرون أنه من الضروري الإدانة، وحينها يتحدثون فقط عن الديمقراطية والأمور ذات الصلة".

روسيا اليوم