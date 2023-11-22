فيديو - مفارز الهاون القسامية تدك تحشدات العدو
التاريخ
11/22/2023 8:13:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب القسام مشاهد عن مفارز الهاون القسامية وهي تدك تحشدات العدو في محاور التوغل ضمن معركة طوفان الأقصى.
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