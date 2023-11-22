نجم ريال مدريد يرفض عرضا خياليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن أحد نجوم ريال مدريد تلقى عرضا خياليا للرحيل عن سانتياجو برنابيو، لكنه رفض.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رفض مغادرة البرنابيو، وفضل تجديد عقده.
وأعلن ريال مدريد قبل أيام قليلة، تجديد عقد فالفيردي، حتى صيف 2029.
ومارتن كامبانيا، زميل فالفيردي في منتخب أوروجواي: "فيدي فالفيردي حصل على عرض مهم للغاية هذا العام، لكنه رفضه لأنه لا يفكر إلا في اللعب لريال مدريد".
وأوضحت الصحيفة "رفض فالفيردي ذلك العرض الكبير، لأنه يركز على ريال مدريد، كما أن الرحيل عن سانتياجو برنابيو في المستقبل القريب، ليس في ذهنه".
وقد شارك فالفيردي في 17 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 أهداف.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22112023000208011052ID1107471268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.