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نجم ريال مدريد يرفض عرضا خياليا

11/22/2023 8:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن أحد نجوم ريال مدريد تلقى عرضا خياليا للرحيل عن سانتياجو برنابيو، لكنه رفض.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رفض مغادرة البرنابيو، وفضل تجديد عقده.
وأعلن ريال مدريد قبل أيام قليلة، تجديد عقد فالفيردي، حتى صيف 2029.
ومارتن كامبانيا، زميل فالفيردي في منتخب أوروجواي: "فيدي فالفيردي حصل على عرض مهم للغاية هذا العام، لكنه رفضه لأنه لا يفكر إلا في اللعب لريال مدريد".
وأوضحت الصحيفة "رفض فالفيردي ذلك العرض الكبير، لأنه يركز على ريال مدريد، كما أن الرحيل عن سانتياجو برنابيو في المستقبل القريب، ليس في ذهنه".
وقد شارك فالفيردي في 17 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصناعة 3 أهداف.

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