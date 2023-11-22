وزير التنمية الاجتماعية يفتتح المنتدى الوطني الكيميائي الثاني (البحرين بسواعد كيميائية)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، المنتدى الوطني الكيميائي الثاني، تحت شعار (البحرين بسواعد كيميائية)، الذي نظمته جمعية الكيميائيين البحرينية، بمشاركة عدد المتخصصين في الكيمياء من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية، في فندق الدبلومات.





وأشاد وزير التنمية الاجتماعية في كلمة له بمستهل أعمال المنتدى، بجهود جمعية الكيميائيين البحرينية، ومبادراتها المجتمعية التي تنم عن الإدراك بمفاهيم الشراكة المجتمعية والمسئولية المناطة بمؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المنتدى يعكس اهتمام الجمعية المتواصل في تنفيذ برامج ودورات علمية متخصصة تساهم بشكل إيجابي في تطوير مهارات العاملين مهنيًا في مجال الكيمياء في مملكة البحرين، فضلاً عن رفع الوعي على المستوى الوطني بأهمية الكيمياء في تحسين حياة الناس وتنمية المجتمع.





وأكّد العصفور دعم الوزارة للمشاريع التوعوية والنوعية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، لما لها من أهمية فاعلة ومؤثرة في المسيرة التنموية الشاملة، ولجهودها الوطنية المساندة للمؤسسات الحكومية، موضحا أن الوزارة اتخذت العديد من الوسائل التشجيعية، إيمانًا منها بأن هذه المؤسسات شريكًا فاعلاً للنهوض والارتقاء بالوطن.





من جانبه، قال الدكتور عبدالواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية ورئيس المنتدى إن تنظيم هذا المنتدى الوطني الكيميائي هو إبراز لدور الكيميائي البحريني في مختلف مجالات الكيمياء من خلال عمله في القطاعين العام والخاص، وإسهاماته في خدمة المجتمع والاقتصاد البحريني.





وأوضح النكال أن المنتدى يأتي كإحدى الفرص المتاحة لتوفير منصة للتبادل العلمي وتسهيل التواصل بين الباحثين، وبناء شبكات اتصالات قوية، معربًا عن تقدير الجمعية للجهات الحكومية والشركات الوطنية المشاركة في المنتدى، مشيدًا بدورها في مجال المسئولية الاجتماعية.





وصاحب المنتدى معرض علمي مميز، تضمن على عينات حقيقية تمّ عرضها للجمهور مع تحاليلها الكيميائية لأول مرة بمملكة البحرين.





وفي ختام المنتدى، أوصى المشاركون بأهمية إيجاد مركز وطني لتنسيق الأبحاث العلمية، والاستفادة من التقنيات والأجهزة المستخدمة في هذه البحوث بالجامعات المحلية والمختبرات.