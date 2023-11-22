هذا هو المطلوب أمام زيادة المباريات.. جريزمان يهاجم الاتحاد الأوروبي

هاجم أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد تعادل فرنسا مع اليونان (2-2)، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتساءل جريزمان عبر قناة (TF1): "لقد حرمتنا تكنولوجيا خط المرمى من هدف ثالث، يويفا يصرف الكثير من المال، لكن لا يمكنه القيام بكل شيء على الوجه الصحيح حتى نتأكد من صحة هدف".

وتابع: "إذا كانوا يريدون منا أن نلعب الكثير من المباريات، فإننا نطلب منهم المزيد من التكنولوجيا، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وظهرنا بصورة ضعيفة في الشوط الثاني".

وواصل: "لقد أزعجنا اليونان، وكنا ندرك أنه يبحث عن فرصة من الهجمات المرتدة، لذا علينا أن نواصل تحسين مستوانا".

وأتم جريزمان تصريحاته، قائلاً: "حققنا نتائج مميزة في 2023، ومنتخب فرنسا لديه فريق يمكنه الذهاب بعيداً في بطولة أوروبا، يجب أن نستعد بجدية، وبذل أقصى جهد في الملعب".

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