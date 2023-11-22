هذا هو المطلوب أمام زيادة المباريات.. جريزمان يهاجم الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
هاجم أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد تعادل فرنسا مع اليونان (2-2)، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وتساءل جريزمان عبر قناة (TF1): "لقد حرمتنا تكنولوجيا خط المرمى من هدف ثالث، يويفا يصرف الكثير من المال، لكن لا يمكنه القيام بكل شيء على الوجه الصحيح حتى نتأكد من صحة هدف".
وتابع: "إذا كانوا يريدون منا أن نلعب الكثير من المباريات، فإننا نطلب منهم المزيد من التكنولوجيا، لقد قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وظهرنا بصورة ضعيفة في الشوط الثاني".
وواصل: "لقد أزعجنا اليونان، وكنا ندرك أنه يبحث عن فرصة من الهجمات المرتدة، لذا علينا أن نواصل تحسين مستوانا".
وأتم جريزمان تصريحاته، قائلاً: "حققنا نتائج مميزة في 2023، ومنتخب فرنسا لديه فريق يمكنه الذهاب بعيداً في بطولة أوروبا، يجب أن نستعد بجدية، وبذل أقصى جهد في الملعب".
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