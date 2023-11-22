-->

Wednesday, 22 November 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس تعلن موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

11/22/2023 8:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات تلفزيونية إن المحتجزين الـ 50 الذين سيفرج عنهم من قطاع غزة أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية وإن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى مع إسرائيل.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

وفجر اليوم أعلنت حركة "حماس" عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني قتلوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم السابع والأربعين.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107471162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث