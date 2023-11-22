حماس تعلن موعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس عند الساعة العاشرة صباحا.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات تلفزيونية إن المحتجزين الـ 50 الذين سيفرج عنهم من قطاع غزة أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية وإن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار شامل وتبادل للأسرى مع إسرائيل.

وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

وفجر اليوم أعلنت حركة "حماس" عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني قتلوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم السابع والأربعين.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز