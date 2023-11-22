تيباس يتقدم باستقالته من رئاسة رابطة الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم تيباس باستقالته من منصبه، قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى رغبته في الترشح لولاية رابعة.
وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اختيار 5 أندية بالقرعة 3 من الدرجة الأولى و2 من الدرجة الثانية، وستكون مسؤولة عن العملية التنفيذية للانتخابات التي ستجري لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة رابطة الليغا، وذلك للعمل على سير عملية الانتخابات بشفافية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إنشاء اللجنة الانتخابية، على أن يتول المسؤولية مؤقتاً عن الدوري الإسباني ميغوين أنغيل غيل مارين، وكيكو كاتالان، نائبي الرئيس.
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