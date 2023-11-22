تيباس يتقدم باستقالته من رئاسة رابطة الدوري الإسباني

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم تيباس باستقالته من منصبه، قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى رغبته في الترشح لولاية رابعة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اختيار 5 أندية بالقرعة 3 من الدرجة الأولى و2 من الدرجة الثانية، وستكون مسؤولة عن العملية التنفيذية للانتخابات التي ستجري لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة رابطة الليغا، وذلك للعمل على سير عملية الانتخابات بشفافية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إنشاء اللجنة الانتخابية، على أن يتول المسؤولية مؤقتاً عن الدوري الإسباني ميغوين أنغيل غيل مارين، وكيكو كاتالان، نائبي الرئيس.

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