-->

Wednesday, 22 November 2023 05:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تيباس يتقدم باستقالته من رئاسة رابطة الدوري الإسباني

11/22/2023 8:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قدم تيباس باستقالته من منصبه، قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى رغبته في الترشح لولاية رابعة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اختيار 5 أندية بالقرعة 3 من الدرجة الأولى و2 من الدرجة الثانية، وستكون مسؤولة عن العملية التنفيذية للانتخابات التي ستجري لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة رابطة الليغا، وذلك للعمل على سير عملية الانتخابات بشفافية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم إنشاء اللجنة الانتخابية، على أن يتول المسؤولية مؤقتاً عن الدوري الإسباني ميغوين أنغيل غيل مارين، وكيكو كاتالان، نائبي الرئيس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22112023000110011019ID1107471160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث