1000 درهم و6 نقاط مرورية مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية

دشنت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة حملة مرورية توعوية لعام 2023 تحت شعار "احذر تقلبات الطقس" ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة المرورية على الطريق وتوعية كافة فئات المجتمع بمخاطر تقلبات الطقس.

شملت الحملة المرورية التوعوية، اعداد فيديوهات توعوية توضح المحاذير التي يجب تجنبها عند القيادة في الاجواء الماطرة كما سلطت الضوء على تثقيف أفراد المجتمع، بنصوص المواد قانونية في قانون السير والمرور المتعلقة بالأجواء الماطرة، وفقاً للتشريعات المرورية النافذة، حسب النصوص القانونية الأتية، أولاً قانون المادة 115 والذي ينص حول مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الاجواء الماطرة بغرامة مالية وقدرها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، كما ينص قانون المادة 116 حول مخالفة دخول الأودية اثناء جريانها أياً كانت خطورتها بغرامة مالية قدرها 2000 درهم و 23 نقطة مرورية و 60 يوم حجز للمركبة، فيما ينص قانون المادة 117 حول اعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشان تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ اثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وسقوط الأمطار وجريان الاودية بغرامة مالية قدرها 1000 درهم و 4 نقاط مرورية و 60 يوم حجز للمركبة، داعيةً مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور.

وناشدت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، والسائقين، بضرورة مراقبة تغيرات الطقس وفي حال هطول الأمطار يجب عدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار وعدم الدخول في أماكن جريان الأودية والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والمناطق المغمورة بالمياه، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.





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