«هيدريك آند سترجلز»: الإمارات نموذجاً في تعيين المديرين الأصغر سناً.. وتعطي الأولوية للتنوع

أطلقت شركة هيدريك آند سترجلز، المدرجة في بورصة ناسداك، تقريرها الثالث لمراقبة مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد دولة الإمارات - في إطار سعيها لتحقيق التزامها بتعزيز الاستدامة والازدهار، بالإضافة إلى طموحاتها لقيادة الابتكار على مستوى العالم - تحولاً في تكوين مجالس إدارة الشركات لمواجهة التحديات والمتطلبات الجديدة.

وبشكل عام، أجرت مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة 31 تعييناً في مجالس الإدارة في عام 2022، وفي الوقت نفسه، هناك رغبة متزايدة بتعيين أعضاء مجلس إدارة أصغر سناً.

ويعد المديرون الجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين المجموعة النموذجية الأصغر سناً على مستوى العالم، إذ يبلغ متوسط أعمارهم 48 عاماً، بانخفاض عن عمر 49.7 عاماً في العام السابق. كما أشار التقرير أن المجموعات الأصغر سناً التي تليها ترتكز في المملكة العربية السعودية وبولندا، حيث كان متوسط عمر المعينين في مجالس إدارة الشركات 50 عاماً.

وبالمقارنة بالسنوات السابقة، يشير المشهد المتغير للمديرين المعينين الجدد، إلى التركيز المتزايد على التنوع. وقد حدث تحسن إيجابي على أساس سنوي في تمثيل الجنسين، حيث شكل الجانب النسوي (النساء المديرات) 23 % من التعيينات في عام 2022، ارتفاعاً من 17 % في دراستنا لعام 2021 و12 % في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد أكبر من النساء في عضوية مجلس الإدارة لأول مرة - 43 % من النساء المعينات لديهن خبرة سابقة في مجالس الإدارة العامة مقارنة بـ67 % من الرجال.

وتماشياً مع خطط العديد من الشركات الإماراتية للتوسع دولياً، يتمتع 6 % من المعينين في عام 2022 بخبرة دولية، مقارنة بـ2 % في عام 2021.

وقالت مليحة جيلاني، شريك في مكتب هيدريك آند سترجلز في دبي، ورئيس قسم ممارسات التأثير الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن الاضطراب الناجم عن التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتدفق الاستثمار الأجنبي، وزيادة تبني تحقيق الاستدامة في جداول أعمال الشركات، يُجبر مجالس إدارة الشركات على إعادة النظر في مزيج الخبرات المتوفرة. تعد الزيادة في التنوع على مستوى مجلس الإدارة من حيث الجنس والعمر والتوسع الدولي علامة إيجابية، ويجب على مجالس الإدارة في دولة الإمارات أن تأخذ بعين الاعتبار إلى أي مدى تحتاج إلى خبرة في مجال الاستدامة في مجلس الإدارة نفسه. ويمكنهم أيضاً الاستفادة من الاستمرار في زيادة حصة المديرين ذوي الخبرة الدولية لدعم طموحاتهم التوسعية».

وتُظهر مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة متزايدة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة دون خبرة سابقة في منصب الرئيس التنفيذي. وفي حين أن الخلفية المهنية الأكثر شيوعاً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لا تزال هي منصب الرئيس التنفيذي، إلا أن 35 % فقط من المعينين في عام 2022 لديهم خبرة في هذا المنصب، وهو انخفاض كبير مقارنةً بالعام السابق بنسبة (56 %). وأظهرت الشركات الإماراتية أيضاً اهتماماً قوياً بتعيينات من ذوي الخلفيات التنفيذية مثل رئيس العمليات التنفيذي (13 %)، ورؤساء المناطق (10 %)، ورئيس الاستثمار التنفيذي (6 %). وتبرز حصة المقاعد المخصصة لكبار مسؤولي الاستثمار في المجموعة النموذجية في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 على وجه الخصوص، استعداداً للاكتتابات العامة الأولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة، حيث إنها في كثير من الأحيان لا تشكل حتى 1 % من خلفيات المديرين الجدد في أسواق أخرى.

كما سعت مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من الأحيان إلى تعيين مديرين ذوي خبرة في الخدمات المالية، حيث يتمتع ما يقرب من نصف (45 %) المعينين في عام 2022 بخلفية في هذا القطاع. ومع ذلك، هناك اتجاه واسع النطاق على مستوى السوق لإعطاء الأولوية للخبرة في القطاع نفسه، وخاصة في القطاع الصناعي، حيث تم تعيين 100 % من المديرين من ذوي خلفية في القطاع نفسه. وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن قطاع المستهلكين يثمّن وأكثر انفتاحاً على الخبرة من مختلف الصناعات، حيث يستقطب 33 % من مديري قطاع المستهلكين خبرة خارجية إلى هذا المنصب.

وقال ريتشارد جيست، الشريك المسؤول لدى هيدريك آند سترجلز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقيم في مكتب دبي، والشريك الإداري الإقليمي لقسم التكنولوجيا والخدمات العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبتكر وتنمو على نطاق عالمي، ومع وجود زخم قوي في الاكتتابات العامة والاستثمارات الأجنبية، تحتاج مجالس إدارة الشركات إلى إظهار قيادة قوية وواضحة. ومن أجل الحفاظ على طموحاتها الجريئة، يجب على مجالس إدارة الشركات الاستمرار في تقييم الأداء لفهم أين توجد فجوات المهارات وتعديل عمليات البحث عن مديرين جدد بما يتناسب مع متطلباتهم».