7 أخطاء شائعة تجعل بطارية هاتفك تنفد دون أن تعلم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يُعد نفاد
شحن بطارية الهاتف بسرعة أمرًا مزعجًا، ولكن من المهم معرفة أسبابه.
في هذا المقال، سوف نستعرض بعض الأسباب الشائعة لنفاد
شحن البطارية بسرعة:
1. ترك التطبيقات مفتوحة في الهاتف دون استخدامها يستنزف طاقة البطارية.
2. استخدام إضاءة الشاشة بشكل مرتفع يؤدي أيضًا إلى استنزاف سريع لشحن البطارية.
3. بعض التطبيقات مثل Google Maps تستخدم بيانات الإنترنت لتحديد موقعك بشكل مستمر، مما يستهلك طاقة البطارية.
4. عدم تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف، فالتحديثات الجديدة تحمل تحسينات وإصلاحات لمشاكل الأنظمة القديمة، بما في ذلك استنزاف سريع للبطارية.
5. الاتصال المستمر بشبكة Wi-Fi يستنزف شحن البطارية، لذا يُفضل إيقاف الاتصال في حالة عدم الحاجة إليه.
6. تفعيل إشعارات التطبيقات المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب يؤثر سلبًا على عمر البطارية.
7. استخدام شواحن ذات جودة منخفضة يؤثر سلبًا على الهاتف، لذا من الأفضل استخدام الشواحن الأصلية للحفاظ على عمر البطارية لفترة أطول ممكنة.
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