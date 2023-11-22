7 أخطاء شائعة تجعل بطارية هاتفك تنفد دون أن تعلم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يُعد نفادشحن بطارية الهاتف بسرعة أمرًا مزعجًا، ولكن من المهم معرفة أسبابه.

في هذا المقال، سوف نستعرض بعض الأسباب الشائعة لنفاد

شحن البطارية بسرعة:

1. ترك التطبيقات مفتوحة في الهاتف دون استخدامها يستنزف طاقة البطارية.

2. استخدام إضاءة الشاشة بشكل مرتفع يؤدي أيضًا إلى استنزاف سريع لشحن البطارية.

3. بعض التطبيقات مثل Google Maps تستخدم بيانات الإنترنت لتحديد موقعك بشكل مستمر، مما يستهلك طاقة البطارية.

4. عدم تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف، فالتحديثات الجديدة تحمل تحسينات وإصلاحات لمشاكل الأنظمة القديمة، بما في ذلك استنزاف سريع للبطارية.

5. الاتصال المستمر بشبكة Wi-Fi يستنزف شحن البطارية، لذا يُفضل إيقاف الاتصال في حالة عدم الحاجة إليه.

6. تفعيل إشعارات التطبيقات المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب يؤثر سلبًا على عمر البطارية.

7. استخدام شواحن ذات جودة منخفضة يؤثر سلبًا على الهاتف، لذا من الأفضل استخدام الشواحن الأصلية للحفاظ على عمر البطارية لفترة أطول ممكنة.