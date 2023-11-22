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المالديف تستعد لحظر دخول حملة جواز سفر الكيان

11/22/2023 8:00:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- طرح برلمان المالديف هذا الأسبوع اقتراحًا لتعديل قانون الهجرة، الذي يحظر على حاملي جوازات سفر الكيان دخول البلاد في أعقاب "العدوان الإسرائيلي على غزة".

بحسب ما نقلته وكالة رويترز :"في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، طرح عضو البرلمان المالديفي محمد نشيد عبد الله، مقترحًا لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات سفر الكيان من دخول البلاد، وذلك في أعقاب الحرب على قطاع غزة".

وأكد عضو البرلمان أن الهدف من تعديل قانون الهجرة هو فرض عقوبات على إسرائيل من خلال منعهم من دخول البلاد إثر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

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