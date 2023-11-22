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سون هيونغ مين: رسائل الصين وراء تألقي مع كوريا الجنوبية

11/22/2023 7:24:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر الهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين أن تعليقات "غير سارّة" من نظرائه الصينيين، دفعته إلى التألق وتسجيل ثنائية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي هدفين وصنع ثالثاً في المباراة التي فاز فيها رجال المدرب الألماني يورغن كلينسمان 3-0 الثلاثاء، أمام أكثر من 40 ألف متفرّج في شنجن.

وبهذا الفوز، عززت كوريا الجنوبية صدارتها للمجموعة الثالثة مع ست نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين في التصفيات، مسجلة ثمانية أهداف مع شباك نظيفة.

وقال سون لقنوات كورية جنوبية بعد المباراة: "بصراحة، عندما سمعت (المنتخب والإعلام الصينيين) يقولون إنهم يعرفون كيف يوقفونني وأنهم غير مهتمين بتواجدي، لم يكن ذلك محط سرور".

وأضاف المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً: "عندما ألعب كرة القدم أحترم جميع اللاعبين".

وافتتح سون التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من ركلة جزاء احتُسبت إثر عرقلة مهاجم ولفرهامبتون الانجليزي هوانغ هي تشان داخل المنطقة، ليحتفل بعدها بحركة إسكات الجماهير، قبل أن يضيف الثاني عندما ارتقى لركنية وتابعها في الشباك قبيل نهاية الشوط الأول.

وبهذين الهدفين، رفع سون رصيده من الأهداف الدولية إلى 38 في 114 مشاركة مع منتخب بلاده.

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