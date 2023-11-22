سون هيونغ مين: رسائل الصين وراء تألقي مع كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتبر الهداف الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين أن تعليقات "غير سارّة" من نظرائه الصينيين، دفعته إلى التألق وتسجيل ثنائية خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجّل مهاجم توتنهام الإنجليزي هدفين وصنع ثالثاً في المباراة التي فاز فيها رجال المدرب الألماني يورغن كلينسمان 3-0 الثلاثاء، أمام أكثر من 40 ألف متفرّج في شنجن.
وبهذا الفوز، عززت كوريا الجنوبية صدارتها للمجموعة الثالثة مع ست نقاط من مباراتيها الافتتاحيتين في التصفيات، مسجلة ثمانية أهداف مع شباك نظيفة.
وقال سون لقنوات كورية جنوبية بعد المباراة: "بصراحة، عندما سمعت (المنتخب والإعلام الصينيين) يقولون إنهم يعرفون كيف يوقفونني وأنهم غير مهتمين بتواجدي، لم يكن ذلك محط سرور".
وأضاف المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً: "عندما ألعب كرة القدم أحترم جميع اللاعبين".
وافتتح سون التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من ركلة جزاء احتُسبت إثر عرقلة مهاجم ولفرهامبتون الانجليزي هوانغ هي تشان داخل المنطقة، ليحتفل بعدها بحركة إسكات الجماهير، قبل أن يضيف الثاني عندما ارتقى لركنية وتابعها في الشباك قبيل نهاية الشوط الأول.
وبهذين الهدفين، رفع سون رصيده من الأهداف الدولية إلى 38 في 114 مشاركة مع منتخب بلاده.
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