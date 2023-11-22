تصفيات مونديال 2026.. سكالوني يشكك بامكانية استمراره مع الارجنتين

شكّك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بامكانية استمراره في منصبه مع أبطال مونديال قطر 2022، وذلك بعد إلحاقه خسارة تاريخية بمنتخب البرازيل على أرضه ضمن الجولة السادسة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

قال سكالوني خلال مؤتمر صحافي في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عقب فوز فريقه 1-0 "هناك شيء مهم أردت قوله: الآن حان الوقت لإيقاف الكرة، لديّ الكثير لأفكر فيه حالياً. لقد قدّم اللاعبون الكثير ويجب أن أفكر كثيرا بما سأقوم به، إنه ليس وداعاً، لكن المستوى مرتفع جداً ومن الصعب الاستمرار والاستمرار في الفوز".

وتابع "حان الوقت للتفكير في الأمر. سأخبر ذلك للرئيس وسأقول للاعبين لاحقاً، لأن هذا الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويقدم أداء جيداً".

وأوضح سكالوني (45 عاماً) الذي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022 في قطر، من دون منح مزيد من التفاصيل، أنه لن يستقيل قبل أن يغادر القاعة.

واكد سكالوني انه فخور بفريقه بعد تأجيل المباراة لنحو نصف ساعة بسبب اعمال شغب في المدرجات "من خلال التنافس بهذه الطريقة، يدركون انهم مجموعة قوية، هي مجموعة تدعم بعضها البعض وأنا فخور بتدريبهم"، موضحاً أن خروج النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 78 عائد لكونه عانى من "انزعاج في العضلة الضامة".

واردف "لقد ساعد الفريق ونحن ندرك جيداً ما يعني ذلك".

واختتمت الارجنتين عام 2023 في صدارة المجموعة المشتركة للتصفيات القارية برصيد 15 نقطة من أصل 18 من 5 انتصارات وهزيمة أمام وصيفتها الاوروغواي (13 نقطة)، على أن تُستأنف التصفيات في أيلول/سبتمبر 2024.

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