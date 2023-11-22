«راحة» تغلق جولة استثمارية.. وتجمع تمويلاً بـ 7 ملايين دولار

أعلنت راحة، شركة التكنولوجيا اللوجستية ذات النمو المتسارع في الكويت، عن إغلاق جولتها الاستثمارية من فئة «pre-Series A» بقيادة شركة سور كابيتال القابضة وصندوق eWTP Arabia Capital المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث وصل إجمالي تمويل الشركة حتى اليوم إلى نحو 14 مليون دولار. وكانت راحة قد أكملت جولتها الافتتاحية من التمويل برأسمال قدره 6.7 ملايين دولار تم رصده من استثمارات جاءت بقيادة كل من مجموعة العوجان القابضة السعودية، وشركة NOX Management الكويتية، وشركة Cedar Mundi Vent ures التي تتخذ من لندن مقراً لها.

ومنذ انطلاقتها في العام 2022، حققت راحة نمواً سريعاً لتصبح شركة متعددة القطاعات تقدم مجموعة واسعة من الحلول المتخصصة في الأنظمة المؤتمتة والرقمية. وقد كان أول مشروع ناجح للشركة في السوق الكويتي هو تطبيق ShopRaha، منصة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية المؤتمتة والرقمية بالكامل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. كما أسست ShopRaha لمعايير جديدة في قطاع التسوق الرقمي والبقالة الإلكترونية، حيث إنها تمتلك أول مركز مؤتمت بالكامل يتم تشغيله بالروبوتات في الكويت، إلى جانب مركز تجهيز مبرد ومؤتمت بالكامل هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، صالح التنيب، حول رؤية الشركة واستراتيجيتها: «تعتمد شركة راحة على توظيف التكنولوجيا والروبوتات في عملياتها، حيث إن نموذج عمل الشركة صمم ليغير قواعد اللعبة بشكل كامل، بدءاً من الخطوة الأولى لتسجيل الدخول وحتى آخر مرحلة في تسلم الطلب. وقد أظهر نموذج أعمالنا اليوم قابليته للتوسع، إذ نستمر في تركيزنا على ما هو أبعد من مشاريعنا في تجارة التجزئة الإلكترونية للتأثير بشكل أساسي ودائم في هذه الصناعة، وتعتبر التوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خير دليل على ذلك».

وقال جيري لي، المؤسس والشريك الإداري في eWTP Arabia Capital: «يكمن أحد أهم أهدافنا الدائمة في تسريع نمو البنية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تطور أعمال الشركات التي نستثمر فيها بالمملكة العربية السعودية، فإنها تكتسب الخبرات اللازمة لنقل نموذج أعمالها إلى جميع أنحاء المنطقة والتوسع بشكل تدريجي في أسواق أخرى. كما أن تواصلنا مع الشركات الصينية كان له أثر إيجابي كبير في توعيتنا بالعقبات التي تواجهها حلول الروبوتات والأتمتة الصينية في عملية التوسع العالمي، ويمكن أن يكون نموذج شركة راحة التشغيلي حلاً مناسباً لهم. وبناءً على الخبرة المحلية الكبيرة للإدارة، فإننا متفائلون جداً بأن المزيد من الشركات الصينية ستسهم في تطوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شركاء الحلول مثل شركة راحة، في المستقبل».

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