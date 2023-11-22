محضر الفيدرالي: لا إشارات على خفض محتمل للفائدة ‏.. ويؤكد «المضي بحذر»

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين في اجتماع (31 أكتوبر – ‏‏1 نوفمبر)، لم يبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب، لا سيما أن ‏التضخم لا يزال فوق المستهدف.‏

وأجمع صناع السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير حول استراتيجية «المضي قدماً بحذر»، حيال أسعار الفائدة في المستقبل، وإسناد أي تشديد نقدي إضافي إلى مدى التقدم نحو هدف التضخم.

وكشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، ما ‏زالوا قلقين بشأن التضخم، واستمرار بقائه مرتفعاً، وأن هناك حاجة للمزيد من ‏الإجراءات التي يجب اتخاذها لكبحه.‏

وأفاد مسؤولون بأنه على الأقل، يجب أن تبقى السياسة النقدية مشددة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، على أن التضخم في طريقه للانخفاض ‏صوب المستهدف بنسبة 2 %.‏

وجاء في محضر الاجتماع: «في مناقشة توقعات السياسة النقدية، واصل ‏المشاركون التأكيد على أهمية استمرار التشديد النقدي بما فيه الكفاية، لإعادة ‏التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2 % مع مرور الوقت».‏

إلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك «بناءً ‏على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ‏توازن المخاطر».‏

ومع ذلك، لم يشر محضر اجتماع الفيدرالي إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد ‏يبدأون في خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحافي الذي عقده ‏الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع الماضي.‏

ويُظهر محضر الاجتماع أن اللجنة مستعدة لاتخاذ نهج صبور تجاه التضخم، بحيث تعتمد قرارات السياسة النقدية المقبلة على الإحصاءات الواردة.

«توقع المشاركون أن تساعد البيانات -التي سيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة- في توضيح مدى استمرار عملية تباطؤ التضخم، واعتدال الطلب الكلي في مواجهة الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة، ووصول أسواق العمل إلى توازن أفضل بين الطلب والعرض»، وفق ما جاء في محضر الاجتماع.

وجاء في المحضر: «أشار المشاركون إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2 %.. شددوا أيضاً على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم يتحرك بوضوح في طريقه إلى هدفهم البالغ 2 %».

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمام لجنة صندوق النقد الدولي في 9 نوفمبر: «لقد أعطانا التضخم بعض الإشارات المُخادعة. ومع ذلك، سنواصل التحرك بحذر، ما يسمح لنا بمعالجة كل من مخاطر التضليل بعد بضعة أشهر من البيانات الجيدة، ومخاطر الإفراط في التشديد النقدي».

وقال باول حينها: «الحقيقة هي أن لدنة السوق المفتوحة لا تفكر في خفض أسعار ‏الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق».‏

أبقى محافظو البنوك المركزية الأمريكية، خلال اجتماع نوفمبر سعر الإقراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 % و5.5 % للمرة الثانية على التوالي، رغم سلسلة من البيانات التي تُظهر قوة الاستهلاك والتوظيف، والتي دعمت النمو الاقتصادي الشامل.

وفي سبتمبر، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن ترفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى بحلول نهاية العام.

واجتماع نوفمبر يُعادل الرقم القياسي الذي سجله باول، وهو 11 اجتماعاً متتالياً دون معارضة. يتمتع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب، وأعاد تعيينه من قبل الرئيس جو بايدن، بمعدل معارضة أقل لكل اجتماع مقارنة بأي من أسلافه الأربعة.

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