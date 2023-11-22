وارن بافيت يتبرع بـ 866 مليون دولار من أسهم بيركشاير هاثاواي

تبرع الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، بمزيد من أسهم بيركشاير هاثاواي لأربع جمعيات خيرية عائلية، متعهداً مرة أخرى بأن أكثر من 99 % من ثروته سيذهب إلى الأعمال الخيرية.

وقدم بافيت 2.4 مليون سهم آخر من بيركشاير هاثاواي من الفئة (B)، بما يقدر قيمته بنحو 866 مليون دولار، وفقاً لآخر إغلاق، إذ تبرع بنحو 1.5 مليون سهم لمؤسسة سوزان طومسون بافيت، التي تحمل اسم زوجته الأولى الراحلة، و900 ألف سهم أخرى من الفئة B، مقسمة بالتساوي بين مؤسسات هوارد غي بافيت، وشيروود ونوفو الخيرية، التي يديرها أبناؤه هوارد وسوزان وبيتر.

تضاف هذه التبرعات إلى نحو 759 مليون دولار من أسهم بيركشاير، التي تبرع بها بافيت للجمعيات الخيرية في الشهر ذاته من العام الماضي، وكانت أيضاً قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

يحتل وارن بافيت المرتبة 5 ضمن قائمة فوربس اللحظية لأثرياء العالم، بثروة قيمتها 120 مليار دولار.

منذ عام 2006، تبرع بأكثر من نصف أسهمه في بيركشاير للجمعيات الخيرية العائلية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وبلغ إجمالي التبرعات نحو 52 مليار دولار، في وقت تقديمها، إذ تلقت مؤسسة غيتس أكثر من 39 مليار دولار.

كما أصدر بافيت خطاباً نادراً إلى المساهمين، متعهداً مرة أخرى بأن أكثر من 99 % من ثروته سيذهب إلى الأعمال الخيرية، وسيكون أبناؤه بمثابة منفذي وصيته. وقال إن بيركشاير «بنيت لتدوم»، وستبقى في أيدٍ أمينة.

تمتلك بيركشاير هاثاواي عشرات الشركات، مثل BNSF للسكك الحديدية، وGeico لتأمين السيارات، وأسهماً في شركات مثل أبل وبنك أوف أمريكا وأوكسدينتال بيتروليوم.

يدير بافيت الشركة منذ عام 1965، ومن المقرر أن يخلف غريغ أبيل، 61 عاماً، وهو نائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير، بافيت في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، في حين سيصبح هوارد بافيت رئيساً غير تنفيذي.

وكتب بافيت «لدينا الرئيس التنفيذي المناسب لخلافتي، ومجلس الإدارة المناسب».

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