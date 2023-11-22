موعد قرعة يورو 2024 ونظام دور المجموعات والمتأهلين

حسم 21 منتخبًا التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، بعد انتهاء التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقرر إقامتها في ألمانيا، وكانت آخر المنتخبات التي ضمنت مقعدها منتخب كرواتيا، في حين ينتظر أن يتأهل 3 منتخبات من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، ليكتمل العدد 24 منتخباً.

موعد قرعة يورو 2024



تجرى قرعة منافسات يورو 2024 في مدينة هامبورغ الألمانية السبت 2 ديسمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، والقناة الإخبارية المفتوحة، وعبر موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي.

قائمة المتأهلين إلى يورو 2024، كالتالي:

ألمانيا (البلد المضيف) – بلجيكا – فرنسا – البرتغال – إسبانيا – اسكتلندا – تركيا – النمسا – إنجلترا – المجر – سلوفاكيا – ألبانيا – الدنمارك – هولندا – رومانيا – سويسرا – صربيا – إيطاليا – التشيك – سلوفينيا – كرواتيا

مع تأهل ألمانيا تلقائيًا كمضيف، يتم تقسيم الـ 20 مقعداً، كفائزين أو وصيفين من المجموعات العشر المؤهلة، وسيتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وسيتم إجراء التصفيات في شهر مارس لتقليص الفرق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة، مع تخصيص الفرق المتأهلة إلى أحد الوعائات الأربعة (1، 2، 3، 4) قبل إجراء القرعة، بناءً على نتائجها في مرحلة المجموعات المؤهلة.

وتم تصنيف ألمانيا المضيفة في الوعاء الأول، لكن لم يتم سحبها حيث تم اختيارها تلقائيًا في المجموعة الأولى، ومن المرجح أن يتم وضع أفضل الفرق الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال في الوعاء الأول، في حين سيتم وضع الفائزين الثلاثة في التصفيات النهائية في الوعاء الأول. المخصصة للوعاء 4.

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