شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته بمنطقة المحيصنة الثانية ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدانه.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أي معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المُتصل من خارج إمارة دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.





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