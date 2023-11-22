أرقام قياسية بالجملة لرفاق ميسي.. الأرجنتين تكسر صمود البرازيل بعد 14 عامًا

عاد منتخب الأرجنتين من مدينة ريو دي جانيرو، بانتصار تاريخي على البرازيل، بهدف دون رد، في المباراة التي انطلقت بينهما على ملعب ماراكانا، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدف الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي، في الدقيقة 63، من زمن المباراة، ووفقاً لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب الأرجنتين هو أول فريق يسقط البرازيل على أرضها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد 64 مباراة متتالية دون خسارة (51 فوزاً و13 تعادلاً).

وأضافت الشبكة، أنه لم يحدث منذ 14 عامًا أن نجح فريق في منع منتخب البرازيل من التسجيل على أرضه في تصفيات أمريكا الجنوبية (0-0 ضد فنزويلا عام 2009).

وتابعت الشبكة عرض أرقام الأرجنتين القياسية أمام البرازيل، حيث أكدت أن منتخب

التانغو أصبح الفريق الثاني عبر التاريخ الذي لا يستقبل أهدافاً من البرازيل في 4 مباريات متتالية (فاز 3 وتعادل 1)، جميعها تحت قيادة ليونيل سكالوني، وذلك بعد منتخب المكسيك ما بين عامي 2001 و2003 (3 فوز وتعادل).

ونجح منتخب الأرجنتين أيضاً في تحقيق ثالث فوز على التوالي أمام البرازيل، على ملعب ماراكانا، وجميعها بنفس النتيجة (1-0)، الأول كان مباراة ودية عام 1998، والثاني كان نهائي كوبا أمريكا 2021، والثالث كان في تصفيات مونديال 2026.

وتمكن منتخب الأرجنتين أيضاً من الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات متتالية بتصفيات أمريكا الجنوبية، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على بوليفيا (3-0) وبيرو (2-0) والبرازيل (1-0).

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