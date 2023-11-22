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بسبب واقعة «الضرب».. ساني مهدد بالغياب عن ألمانيا فترة طويلة

11/22/2023 7:24:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض ليروي ساني للطرد لأول مرة في مسيرته خلال مباراة ألمانيا والنمسا الودية، التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بخسارة المانشافت بهدفين دون رد.

واضطر المنتخب الألماني لخوض الشوط الثاني بـ 10 لاعبين بعد طرد ساني في الدقيقة 49.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت"، فإن ساني بات مهدداً بالغياب لفترة عن مباريات المانشافت المقبلة بسبب الطرد.

وأشارت إلى احتمالية اتخاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قراراً بإيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات على الأقل، وذلك عقب تعديه بالضرب دون كرة على فيليب مويني لاعب النمسا.

وتنص لوائح "فيفا" على فرض حظر لا يقل عن 3 مباريات حال قيام أحد اللاعبين بأي اعتداء، مثل الضرب بالمرفق أو اللكمات، وكذلك الركض والعض والبصق تجاه أي لاعب منافس.

وبسبب ذلك، قد يغيب ساني عن انطلاقة بطولة يورو 2024 التي ستحتضنها ألمانيا صيف العام المقبل.

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