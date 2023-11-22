كم مدة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة؟



ذكر تقرير في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء، نقلا عن مجلس الوزراء الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار المقرر بين إسرائيل وحركة "حماس" سيستمر عشرة أيام كحد أقصى، حيث سيتم تبادل ما يصل إلى 300 سجين فلسطيني، مقابل ما يصل إلى 100 رهينة حية من إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ذلك، من المتوقع أن يستمر القتال في قطاع غزة.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت" أيضا أن إسرائيل تعتزم تسليم أسماء الرهائن إلى حماس.

وتردد أن جزءا من الاتفاق ينص على عدم فصل الأمهات والأطفال المختطفين، لدى إطلاق سراحهم.

وذكر تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يجب أن يكون الرهائن مواطنين إسرائيليين أو مقيمين بالبلاد. ولم يتم الكشف عما يقع تحت هذا التعريف تحديدا.

وفي المرحلة الأولى، تعتزم إسرائيل إطلاق سراح 150 سجينا فلسطينيا، بمجرد إطلاق سراح 50 رهينة.

وسيتم إطلاق سراح جميع المتضررين على مراحل، أو في فترة أربعة أيام، مع إطلاق سراح عشرة رهائن على الأقل كل يوم.

وفي مرحلة ثانية، سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 150 سجينا فلسطينيا، من سجون إسرائيلية- حال إعادة ما يصل إلى 50 رهينة إلى إسرائيل في المقابل.

ويجب إطلاق سراح عشرة مختطفين على الأقل مرة أخرى، في كل مرحلة.

وذكر التقرير أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار إضافي، لمدة 24 ساعة، لكل 10 رهائن، يتم إطلاق سراحهم.





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