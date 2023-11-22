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وزارة التربية والتعليم تحتفي بأطفال مملكة البحرين في يوم الطفل العالمي

11/22/2023 7:19:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة التربية والتعليم فعالية اليوم العالمي للطفل في مجمع السيف بالمنامة، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وفي هذا الصدد، أكدت الأستاذة فتحية علي عيش مديرة إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر، أن احتفال الوزارة هذا العام جاء بهدف تعزيز الاهتمام بصون حقوق الأطفال الكاملة، وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في كافة مجالات الحياة، وتعزيز ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع بجميع فئاته وتوعيته بكل ما يصون حق الطفل وتنشئته تنشئه سليمة من جميع الجوانب الجسدية، والفكرية، والنفسية.

وقالت إن هذه الفعالية تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تركز على الاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لحقوق الطفل، وتعزيز انتمائه وتطوره في بيئة آمنة ومعززة بالقوانين والتشريعات.

وأوضحت أنه قد تم تسليط الضوء في الفعالية على محاكاة واقع البيئة التعليمية في مؤسسات التعليم المبكر، والتي شملت عدد من الأركان التعليمية مثل ركن الرسم الحر، وركن القراءة، وركن التركيب، ومسرح العرائس وغيرها.

وقد شارك في الفعالية عدد من مؤسسات التعليم المبكر، وما يقارب 200 طفل من منتسبي رياض الأطفال، وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، بالإضافة إلى المسؤولين في الوزارة وخارجها.

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