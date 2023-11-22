لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري الرابع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعها الدوري الرابع، برئاسة السيدة دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض ومناقشة خطة الوزارة للاحتفال بيوم المرأة البحرينية، وسبل تعزيز فرص دعم المرأة في مختلف إدارات وأقسام الوزارة.





وفي بداية الاجتماع ثمنت سرحان موافقة مجلس الوزراء على قرار إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمة الاسكانية، والذي يأتي تلبيه لتوصية المجلس الأعلى للمرأة بضرورة التوسع في هذه الفئة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في دعم المرأة سواء على الصعيد الإداري أو من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها لهذه الفئة من المجتمع.





كما أشادت رئيسة اللجنة بإطلاق المجلس الأعلى للمرأة للبرنامج التدريبي (توازن) المخصص للكوادر الحكومية وتحديداً لجان تكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، والذي سيبدأ أولى مراحله خلال الأسابيع القادمة سعياً لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام.





بعدها اطلعت اللجنة على عدد من المقترحات والمبادرات التي تتعلق بدعم المرأة في الإسكان، إلى جانب استعراض خطة عمل لجنة تكافؤ الفرص وما حققته خلال الفترة السابقة من مبادرات لدعم المرأة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.