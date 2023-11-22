لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعقد اجتماعها الدوري الرابع

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- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعها الدوري الرابع، برئاسة السيدة دنيا فيصل سرحان الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم استعراض ومناقشة خطة الوزارة للاحتفال بيوم المرأة البحرينية، وسبل تعزيز فرص دعم المرأة في مختلف إدارات وأقسام الوزارة.
وفي بداية الاجتماع ثمنت سرحان موافقة مجلس الوزراء على قرار إعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمة الاسكانية، والذي يأتي تلبيه لتوصية المجلس الأعلى للمرأة بضرورة التوسع في هذه الفئة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألوا جهداً في دعم المرأة سواء على الصعيد الإداري أو من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها لهذه الفئة من المجتمع.
كما أشادت رئيسة اللجنة بإطلاق المجلس الأعلى للمرأة للبرنامج التدريبي (توازن) المخصص للكوادر الحكومية وتحديداً لجان تكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة، والذي سيبدأ أولى مراحله خلال الأسابيع القادمة سعياً لبناء وتنمية قدرات أعضاء لجان تكافؤ الفرص بمؤسسات القطاع العام.
بعدها اطلعت اللجنة على عدد من المقترحات والمبادرات التي تتعلق بدعم المرأة في الإسكان، إلى جانب استعراض خطة عمل لجنة تكافؤ الفرص وما حققته خلال الفترة السابقة من مبادرات لدعم المرأة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
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