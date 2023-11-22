المصرف المركزي: تغطية إصدار شهري لاذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1992
((ISIN BH00037UVS60 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 26 نوفمبر 2023، وتنتهي في 26 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.38%، مقارنة بسعر الفائدة 6.39% للإصدار السابق بتاريخ 5 نوفمبر 2023.
وبلغ معدل سعر الخصم 96.875%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 96.851%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 113%.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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