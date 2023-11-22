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المصرف المركزي: تغطية إصدار شهري لاذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار

11/22/2023 7:19:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1992
((ISIN BH00037UVS60 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.


وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 26 نوفمبر 2023، وتنتهي في 26 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.38%، مقارنة بسعر الفائدة 6.39% للإصدار السابق بتاريخ 5 نوفمبر 2023.


وبلغ معدل سعر الخصم 96.875%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 96.851%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 113%.


كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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